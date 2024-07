Chiesa Juve, domani il giorno della verità: incontro alla Continassa con Thiago Motta

Chiesa domani rientra alla Continassa: giorno decisivo per capire il suo futuro alla Juve, incontrerà Thiago Motta

Domani Chiesa e Thiago Motta si incontreranno alla Continassa e avranno così il primo faccia a faccia diretto. L’attaccante della Juve, infatti, ha ripreso ad allenarsi nei giorni scorsi mentre il resto della squadra era in Germania.

Come spiega Gazzetta.it in queste settimane l’allenatore è stato molto diretto con quei giocatori che non ritiene utili nel suo progetto, comunicandogli la sua decisione in maniera netta. Resta da capire se farà lo stesso con Chiesa che ha una situazione di mercato pesante, visto che è in scadenza di contratto nel 2025, e che considera sacrificabile.