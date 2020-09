Chiesa Juve: la Fiorentina ha aperto alla cessione. I dettagli

Chiesa-Juve: formula e altri dettagli. La Fiorentina ha detto sì, ma il club bianconero ha la necessità di sfoltire

Come riportato da Tuttosport la Fiorentina ha aperto alla cessione di Federico Chiesa alla Juventus sulla base di un prestito oneroso, su base magari biennale, con successivo riscatto per complessivi 50-55 milioni di euro.

Il giocatore starebbe aspettando solo la chiamata della e lo avrebbe dichiarato apertamente alla dirigenza viola. Per portare a termine l’operazione la Juve ha però la necessità, sottolinea il Corriere di Torino, di liberarsi prima di qualche nome pesante in uscita. Da Khedira a Rugani, passando per De Sciglio e soprattuto Douglas Costa, che potrebbe essere la vera chiave dell’operazione