Chiesa Juve, Paratici: «Sempre attenti a quello che succede sul mercato»

Fabio Paratici non smentisce le voci su Federico Chiesa: ecco le parole del CFO della Juventus sulla trattativa per l’esterno

Fabio Paratici, CFO della Juventus, non smentisce le voci sulla trattativa per Federico Chiesa nel corso della presentazione del libro di Gianluca Di Marzio. Ecco le sue parole sull’esterno della Fiorentina.

«La Juve è sempre attenta a quello che succede sul mercato, che sia per Chiesa o un altro giocatore. Questo è il nostro credo sul mercato, bisogna essere creativi, soprattutto in questo momento in cui è difficoltoso fare mercato».