Chiesa Juventus, sarà ADDIO IN ESTATE: cosa filtra sulla PREMIER LEAGUE: le ultimissime sull’esterno italiano

Federico Chiesa ha virtualmente concluso la sua avventura alla Juventus. Thiago Motta, infatti, ieri sera ha annunciato che l’esterno non fa parte del progetto tecnico per la prossima stagione.

Ora, dunque, bisogna capire come e quando il classe 1997 andrà via dai bianconeri. Come riferito dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Fali Ramadani ha sondato il terreno inglese per capire le possibilità di un trasferimento del suo assistito. La sensazione è che, comunque, a tutte le parti in causa convenga chiudere questa pratica al più presto.