Chiesa, sarà addio alla Juve. Trovato il sostituto bianconero

Chiesa sempre più lontano dalla Juventus. Ecco chi potrebbe sostituirlo nella prossima sessione di calciomercato estiva

In casa Juve è sempre di attualità il tema del rinnovo di contratto di Chiesa, dato che l’attaccante andrà in scadenza nel 2025. Per la Gazzetta dello Sport, in caso di cessione, ci sarebbero due possibili eredi.

Si tratta di Felipe Anderson, il cui contratto con la Lazio terminerà a giugno e Greenwood del Manchester United che si sta mettendo in evidenza in prestito col Getafe.