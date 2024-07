Chiesa-Raspadori, SCAMBIO possibile? L’OPINIONE di Motta e Conte alla trattativa

Juve e Napoli continuano a ragionare sullo scambio tra Federico Chiesa e Giacomo Raspadori: l’opinione dei tecnici

Lo scambio tra Chiesa e Raspadori potrebbe non essere solo una suggestione di mercato. Secondo quanto reso noto da Tuttosport, infatti, sia Thiago Motta che Conte avrebbero dato l’ok a questa situazione.

Servirà comunque del tempo per capire se dalle parole Juve e Napoli passeranno ai fatti. Per il momento è tutto fermo, visto che Chiesa si sposerà sabato con Lucia e quindi avrà dei giorni di vacanza in più per riflettere e prendere una decisione.