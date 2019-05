Chievo, arrivederci Serie A. 11 anni dopo il ritorno al campionato cadetto

Il Chievo lascia la Serie A dopo 11 anni: è il saluto a una splendida favola. L’ultimo campionato di B era stato disputato nel 2007/08

Sarà per sempre una delle più belle che il campionato italiano abbia mai visto. Il Chievo Verona è nato come Cenerentola, si è confermato col passare degli anni. Dal Bentegodi sono passati giocatori affermati, meteore, bandiere. Questa stagione è iniziata in maniera pessima, a causa della penalizzazione, ed era difficile si potesse ormai migliorare. Una retrocessione piuttosto scritta, che fa ripiombare i clivensi in Serie B dopo 11 anni.

Era l’annata 2007/08 quando a Verona si disputò l’ultimo campionato cadetto. Il Catania aveva costretto il Chievo alla retrocessione l’anno prima, che dopo appena una stagione di purgatorio tornò tra i grandi. In questa ampia decade la salvezza è sempre arrivata in maniera piuttosto tranquilla, ma quest’anno la storia doveva andare in maniera diversa. Arrivederci Chievo, piccola grande Cenerentola della Serie A.