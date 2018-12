Chievo-Inter, la premiata ditta Icardi-Keita nel segno dei gol

Chievo-Inter, destini opposti. Il tandem del gol nerazzurro, Icardi-Keita, contro l’imbattibilità di Di Carlo sulla panchina clivense

Chievo-Inter sarà la sfida di campionato in programma oggi pomeriggio alle ore 18 allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. La partita si giocherà alle 18 ed è valevole per la giornata numero diciassette del campionato italiano di Serie A. Da un lato la squadra di Luciano Spalletti che vuole consolidare il terzo posto in campionato, dall’altro il Chievo Verona fanalino di coda che cerca la prima vittoria. Con tutta probabilità Spalletti conterà sul momento di forma importante di ambedue gli attaccanti nerazzurri, il capitano Mauro Icardi e Keita Balde Diao.

Questi ultimi infatti sono stati protagonisti di tutti gli ultimi sette gol realizzati dall’Inter. Keita, inoltre, ha fatto anche il suo esordio in Serie A cinque anni fa ed ha segnato due volte in sette partite di campionato. Dall’altro versante, invece, c’è un Chievo Verona che arriva alla sfida contro l’Inter bisognosa di punti importanti per scrollarsi dall’ultimo posto in classifica. E’ decisamente un nuovo Chievo quello targato Domenico Di Carlo, terzo allenatore stagionale dopo Lorenzo D’Anna e Giampiero Ventura. Fin qui è ancora imbattuto, con quattro pareggi su quattro partite e due soli gol subiti, con Lazio e Parma.