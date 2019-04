Chievo-Parma highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 34ª giornata della Serie A 2018/2019

Chievo-Parma highlights e gol: le azioni salienti della gara valida per il 34° turno della Serie A 2018/2019. Allo stadio ‘Bentegodi’ di Verona, i gialloblù di Domenico Di Carlo sfidano la squadra allenata da Roberto D’Aversa. Clivensi ultimi in classifica con 14 punti, già retrocessi e reduci dalla vittoria in casa della Lazio; emiliani (36) in quindicesima posizione e provenienti dal pareggio interno col Milan. Nella gara d’andata, le due squadre pareggiarono per 1-1 al ‘Tardini’. Adesso è di nuovo Chievo contro Parma: scaligeri per l’orgoglio, crociati per trovare gli ultimi punti salvezza. Rivedi tutti i gol del campionato su: Highlights Serie A.

CHIEVO-PARMA 0-1 – Al 38′ del primo tempo, Matteo Scozzarella ha messo la palla precisa nell’area piccola. Juraj Kucka ci arriva e con una leggera deviazione infila la sfera in rete sulla sinistra. Niente da fare per Adrian Semper!

CHIEVO-PARMA 1-1 – Al 66′ Riccardo Meggiorini trova il gol del pareggio contro il Parma. L’attaccante sfrutta un otimo traversone in area di rigore per colpire di testa ed insaccare in rete

الدوري الإيطالي : كييفو فيرونا 1 × 1 بارما .. ميجيوريني .. pic.twitter.com/51aP4AWCyC — متابعتكم شرف لنا (@IuPf7E3dHuyNXps) April 28, 2019