Chievo-Sampdoria 0-0: risultato e cronaca in diretta live

Chievo-Sampdoria, 30ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Chievo-Sampdoria 0-0: tabellino

MARCATORI:

CHIEVO (4-4-2): Sorrentino; Gobbi, Bani, Tomovic, Cacciatore; Giaccherini, Radovanovic, De Paoli, Castro; Stepinski, Inglese. A disposizione: Seculin, Confente, Cesar, Dainelli, Jaroszynski, Rigoni, Bastien, Birsa, Pellissier, Pucciarelli, Meggiorini, Giaccherini. Allenatore: Maran.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Sala, Silvestre, Regini, Murru; Linetty, Torreira, Praet; Caprari; Quagliarella, Zapata. A disposizione: Belec, Tozzo, Andersen, Alvarez, Ferrari, Stjiepovic, Verre, Ramirez, Capezzi. Allenatore: Giampaolo.

ARBITRO: Orsato di Schio. Assistenti: Di Fiore di Aosta e Manganelli di Valdarno. Quarto ufficiale: Chiffi di Padova. VAR: Di Bello di Brindisi. AVAR: Valeriani di Ravenna.

NOTE:

Chievo-Sampdoria: diretta live e sintesi

Chievo-Sampdoria: formazioni ufficiali

Chievo (4-4-2): Sorrentino; Gobbi, Bani, Tomovic, Cacciatore; Giaccherini, Radovanovic, De Paoli, Castro; Stepinski, Inglese.

Sampdoria (4-3-3): Viviano; Sala, Silvestre, Regini, Murru; Torreira, Praet, Linetty; Caprari, Quagliarella, Zapata.

Chievo-Sampdoria: probabili formazioni e pre-partita

Chievo-Sampdoria: i precedenti del match

Chievo e Sampdoria si sono incontrate 12 volte nella massima Serie: il bilancio è in perfetta parità, con tre vittorie a testa e sei pareggi. L’ultimo confronto risale al Bentegodi risale al 12 dicembre 2016, quando i clivensi si imposero 2-1 con le reti di Meggiorini e Pellissier. Per i blucerchiati, invece, andò a segno Schick su rigore.

Chievo-Sampdoria: l’arbitro del match

Sarà Daniele Orsato di Vicenza l’arbitro di Chievo-Sampdoria, match valido per la 30esima giornata di Serie A Tim 2017/2018. Il fischietto di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Di Fiore e Manganelli, mentre il quarto uomo sarà Chiffi. Al Var Di bello e Valeriani.

Chievo-Sampdoria Streaming: dove vederla in tv

