Evelina Christillin: «YILDIZ con il 10 emoziona. La JUVE non ha più paura, con ALLEGRI c’era PAURA e DIFESA. Di Motta colpisce questa COSA che lo rende anomalo»

Le parole di Evelina Christillin, membro Uefa nel Consiglio Fifa, sulla nuova Juventus di Thiago Motta

Membro Uefa nel Consiglio Fifa, legata alla famiglia Agnelli sempre, Evelina Christillin racconta la nuova Juventus in un’intervista a La Gazzetta dello Sport.

IL BILANCIO DEL CLUB – «Ferrero e Scanavino sanno far quadrare i conti, sono qui per questo. La società e Giuntoli hanno ben presente il punto di caduta. La Juve ha venduto molto, ha realizzato ricchissime plusvalenze. Qualche difficoltà in più l’anno prossimo, forse, ma se cominciamo a vincere…».

THIAGO MOTTA – «Lo conoscevo da giocatore, viene dall’Inter, la prima impressione è straordinaria. Non risponde allo stereotipo del brasiliano espansivo: è serissimo. Si definisce un “privilegiato”, studia tutto il giorno, la sera torna a casa in famiglia “perché sono le cose che contano”. Ma anche vedere la palla che finalmente va avanti conta…».

IL DNA JUVE CON LIPPI NON ERA DIFENSIVO – «Appunto! Difensivo è il “corto muso” degli ultimi anni. Neanche la prima Juve di Allegri lo era, ma con quella difesa e quella mediana potevi far tutto».

SU CHI PUNTARE – «Due nomi: Vlahovic e Locatelli. Il modo in cui giocano fa capire che la situazione è cambiata. Poi Mbangula in campo per Douglas Luiz che è costato 50 milioni. Ho pensato: “Motta provoca”. No, ha scelto bene. E Savona, giovanissimo, valdostano come me: mi ha emozionato».

CHI EMOZIONA – «Yildiz, il 10 gli sta bene addosso».

COSA É CAMBIATO – «Visto le facce dei calciatori quando entrano in campo? Rilassati, sicuri. Prima avevano le stesse espressioni degli azzurri prima di Italia-Svizzera. Avevano paura. Se hai paura non vai lontano».