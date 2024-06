Chukwuemeka Milan, FORTE PRESSING per il centrocampista del Chelsea. Ecco le NOVITA’

Chukwuemeka Milan, i rossoneri fanno SUL SERIO! La richiesta al Chelsea e le novità rossonere in ottica calciomercato

Dopo esser stato osservato e accostato al calciomercato Milan già la scorsa estate, il centrocampista Carney Chukwuemeka è tornato ad essere un’idea concreta per i rossoneri, con possibilità addirittura di chiudere l’affare. I dirigenti hanno riallacciato i contatti con il Chelsea.

Come spiega Tuttosport, i rossoneri avrebbero chiesto il calciatore in prestito ai Blues, i quali non aprirebbero a questa formula e aspettano una offerta che si aggiri tra i 15 e i 20 milioni di euro.