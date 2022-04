CIES, Genoa davanti a Spezia e Sassuolo, 3 club senza giovani dal vivaio

I dati del CIES premiano l’academy del Genoa: sono otto i ragazzi provenienti dal loro vivaio ad aver giocato in Serie A in stagione

Il CIES premia il Genoa, che in Italia è il club ad aver lanciato in prima squadra il maggior numero di calciatori provenienti dal vivaio del Grifone, con ben otto calciatori che hanno giocato il 23,9% dei minuti totali in stagione.

Al secondo posto dei minuti giocati c’è lo Spezia, con tre calciatori provenienti dal vivaio e il 14,8% dei minuti giocati, gradino basso del podio per il Sassuolo, sempre con tre giocatori e il 14,6%. Infine sono tre le squadre che hanno zero minuti giocati: Venezia, Bologna e Udinese.