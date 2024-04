Udinese Inter, Cioffi: «Troppa ingenuità nel finale»

Le dichiarazioni dell’allenatore Cioffi dopo la partita Udinese Inter di stasera per il posticipo di Serie A TIM

Cioffi ha parlato a Sky Sport nel post partita di Udinese Inter. Ecco le dichiarazioni.

SUL MATCH E GLI INFORTUNI – «Abbiamo una rosa fitta, giocheranno altri. Dispiace, ma bravissimi i ragazzi: abbiamo avuto grande spirito di sacrificio contro un’Inter molto propositiva. Abbiamo concesso tanto possesso ma poche occasioni, peccato. Siamo stati poco fortunati, domani si riparte pensando alla Roma»

SUL MOMENTO DELLA SQUADRA – «Credo nei ragazzi, vedere come lavorano mi dà fiducia. Questo è uno scivolone, ma siamo abituati a ripartire dopo ferite ben più profonde».

SERVE QUALCOSA DI STRAORDINARIO PER LA SALVEZZA – «Corretto. Per ottenere gli obiettivi servono cose straordinarie, ma i ragazzi sono straordinari e faranno qualcosa di straordinario».

L’ESULTANZA DELL’INTER CI DÀ AUTOSTIMA? – «Non credo che avrò bisogno di trasferire nulla, hanno vissuto tutto in diretta. Sapevamo che l’Inter ci avrebbe rispettato, loro hanno tanti obiettivi come arrivare al derby per vincere lo scudetto, fare il record di punti, Lautaro capocannoniere… tutto partiva da stasera. Poi abbiamo avuto un po’ di ingenuità, mi riferisco soprattutto al gol dell’1-1, ma alleno un gruppo con valori».