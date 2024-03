Cioffi Udinese, riflessioni in corso... le alternative non convincono

Sono ore di riflessione in casa Udinese per il futuro di Cioffi: l’allenatore è in bilico dopo il ko interno con il Torino

Ore di attente riflessioni anche a Udine dopo la contestazione da parte della tifoseria. Nel mirino il patron Pozzo e Cioffi. Quest’ultimo sembrava aver scacciato le ombre sulla sua panchina con la vittoria sulla Lazio, ma lo scivolone interno col Torino ha riaperto la crisi. In casa Udinese la dirigenza è divisa in due fazioni: da un lato c’è chi appare propenso all’esonero, tuttavia in molti ritengono che il mercato non offra soluzioni all’altezza (Semplici, Reja e Giampaolo per motivi diversi non convincono). Il tecnico potrebbe restare per mancanza di valutazioni. Lo scrive Tuttosport.