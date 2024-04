City Real Madrid, Seedorf: «Favorite per la Champions League»

Seedorf ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul match tra Real Madrid e Manchester City. Ecco le parole

Negli studi di Prime Video, l’opinionista ed ex Inter Seedorf ha voluto parlare così della sfida tra Manchester City e Real Madrid.

«Queste sono le due squadre più attese e le favorite per la vittoria della Champions Leauge. Il City fa ancora tanti errori difensivi, ma avere Walker in campo dà sicurezza al reparto. È una certezza anche in fase di spinta. Ancelotti? Il rapporto personale che sente con i giocatori fa la differenza. Io l’ho vissuto per tanti anni: empatia ai massimi livelli, questo lo rende unico»