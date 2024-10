Classifica Forbes: ecco i calciatori più ricchi al mondo, CR7 doppia Messi

É uscita la classifica Forbes dei calciatori più ricchi del mondo: Cristiano Ronaldo ancora al top, quasi doppiato Messi, la Top 10

Cristiano Ronaldo è ancora primo nella classifica Forbes dei calciatori più ricchi del mondo. L’ex Juve guida la classifica dei paperoni del pallone con 285 milioni di dollari all’anno, con 220 pagati dal ricco ingaggio all’Al-Nassr e 65 off field, ovvero da altri contratti, sponsor e attività. Quasi doppiato Messi, secondo in classifica che prende “appena” 135 milioni di dollari, ma il dato interessante è che a livello di brand l’argentino ha guadagnato più del portoghese tra sponsorizzazioni e altro, 10 milioni in più. Nella Top 10 domina l’Arabia Saudita con quattro calciatori: oltre a Cr7 ci sono Neymar, Benzema e Manè. Tra i calciatori in Europa il più pagato è Kilian Mbappé.