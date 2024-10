Colantuono: «Mazzocchi tornerà in Nazionale, ha tutto. Con il Napoli mi aspetto questo»

Le parole di Stefano Colantuono, direttore tecnico della Salernitana, ha parlato dell’impatto di Pasquale Mazzocchi con il Napoli

Stefano Colantuono, direttore tecnico della Salernitana, ha parlato a Radio Kiss Kiss dell’impatto di Pasquale Mazzocchi con il Napoli.

MAZZOCCHI – «Parlare di lui per me vuol dire essere di parte, gli voglio veramente bene. Quando arrivai alla Salernitana Walter Sabatini mi propose Mazzocchi e gli risposi: ‘Magari!’. Anche quando ha una giornata meno brillante prende sempre la sufficienza perché è generoso, ha un cuore enorme. Ha avuto il piacere e la fortuna di indossare la maglia della sua città, poi ha il miglior allenatore in circolazione. Meglio di così non poteva capitargli».

INFORTUNIO – «Ha rallentato la sua corsa, ma credo abbia tutte le possibilità per riaffacciarsi alla Nazionale. Spalletti guarda tutto, ma ci vogliono le prestazioni e se ne farà di importanti può tornare utile anche alla Nazionale».

GIOCARE A SINISTRA – «Ci può giocare, poi dipende dai compiti che gli chiede Conte».