Il Colo Colo coglie un successo storico in Copa Libertadores, in campo anche l’ex Inter e Juve Arturo Vidal.

La formazione cilena ha superato il Godoy Cruz con il risultato di 1 a 0 ed è la prima vittoria in terra argentina per la squadra in cui da poco è tornato proprio il centrocampista.