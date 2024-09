Colomba: «Gli ultimi RISULTATI portati da QUELLA SQUADRA possono condizionare gli obiettivi»

Colomba, ex allenatore di Bologna e Parma, ha voluto parlare della situazione attuale della Lazio. LE PAROLE

L’ex allenatore Franco Colomba ha parlato a LazioNews24 sulla situazione dei biancocelesti in Serie A dopo le prime giornate.

Escludendo la rimonta subita con la Fiorentina, la Lazio molto spesso subisce gol nei primi minuti di gioco, come può rimediare a questo errore che si ripete Baroni per aiutare la squadra?

«Serve capire principalmente quali sono le cause che portano una squadra ad avere queste difficoltà che si ripetono e allo stesso tempo lavorare con il gruppo sulla concentrazione massima per tutti i novanta minuti di gioco, come ad esempio il Bologna, il quale inizialmente subiva sempre 2 gol dopo aver segnato e ora sta iniziando a capitargli meno. L’allenatore quindi deve lavorare sulla determinazione e la concentrazione del gruppo e poi, specialmente se è nuovo, deve farsi conoscere dal suo gruppo e entrare nel vivo».

I 7 punti in classifica conquistati dai biancocelesti rallentano le ambizioni della squadra? Che ruolo potrà avere la Lazio in questo campionato ragionando anche su queste prime partite?

«Il ruolo che deve avere la Lazio è quello di ambire ad una posizione europea ,poi durante la stagione, in base a come si evolve il campionato, si capirà meglio a quale coppa potrà puntare la squadra biancoceleste, ma alla zona europea ci deve arrivare. Il campionato non ha ancora delineato assolutamente nulla, ma la cosa importante è non essere staccati di un po’ di punti dal proprio obiettivo stabilito, anche se avere pure in settimana le coppe potrà incidere sul rendimento poi nella partita del weekend successivo. I 7 punti della Lazio? Basta una vittoria e si balza sopra a coloro che sono davanti, quindi non è assolutamente un allarme».

L’INTERVISTA ESCLUSIVA DI LAZIONEWS24 A COLOMBA