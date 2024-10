Como, allarme difesa per la squadra di Fabregas

Il grande problema del Como resta sempre la difesa: troppi i punti buttati per errori del rapporto difensivo

Il Como ha idee, gioca, propone, ma spesso non raccoglie quanto dovrebbe. Questo complice una difesa talvolta protagonista in negativa e la partita contro il Torino in trasferta è il manifesto di questa osservazione.

In quel caso un errore individuale, Braunoder precisamente, ha permesso a Njie di segnare l’1-0 decisivo in una partita da oltre 20 tiri per i comaschi. Come racconta La Gazzetta dello Sport, Fabregas in questi giorni si concentrerà molto sull’aspetto difensivo.