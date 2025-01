Como Caqueret, affare fatto per il centrocampista del Lione. I lombardi compiono il grande colpo!

Como Caqueret, affare fatto per portare il centrocampista del Lione alla corte dei lombardi. Ecco tutti i dettagli del trasferimento

Il Como non si sta fermando sul mercato, concludendo il suo quarto acquisto: è fatta per Caqueret del Lione. Ecco la situazione spiegata dall’esperto di mercato Di Marzio.

COMO CAQUERET – Como scatenato sul mercato: come vi abbiamo svelato qualche giorno fa, è in arrivo anche Maxence #Caqueret dal Lione! Quarto acquisto in entrata per la squadra di Cesc #Fabregas, dopo Diao, Butez e Fresneda. Caqueret è un centrocampista classe 2000 cresciuto nel Lione, con cui è arrivato anche in semifinale di #ChampionsLeague nel 2020.