Como, FABREGAS verso il cambio di MODULO: 4-2-3-1 con NICO PAZ per curare il mal di GOL. Tutte le SCELTE del tecnico spagnolo

Tutto sulle possibili scelte di Cesc Fabregas, allenatore del Como, alla ripresa del campionato

«Una sconfitta che dà fiducia. Il Como torna dal ko di Udine con più certezze che problemi. Il risultato è stato il frutto di una serie di episodi negativi»: inizia così un articolo de La Gazzetta dello Sport dedicato alla squadra di Fabregas, che rimpiange l’errore di Cutrone dal dischetto, ma è rimasto convinto della prestazione. In questi 10 giorni che separano la neopromossa dal ko in Friuli al nuovo impegno col Bologna, il tecnico spagnolo avrà modo di lavorare per ritrovare il suo modulo preferito. Ecco qual è la direzione di ricerca secondo il quotidiano:

«In queste tre partite Fabregas ha dovuto rinunciare al sistema di gioco preferito, il 4-2-3-1. In pre-campionato ha provato Cutrone nella trequarti centrale ma dall’esordio contro la Juve ha schierato un più abbottonato 4-4-2. L’ingresso positivo di Nico Paz, sia a Cagliari sia contro l’Udinese, potrebbe indurlo a schierarlo titolare alla ripresa in casa contro il Bologna. Il ragazzo ha un ottimo passo e tenendo come punti fermi gli esterni d’attacco Strefezza e Da Cunha potrebbe garantire un ritorno tattico alle origini con i tre trequartisti. Inevitabilmente, ciò imporrebbe una scelta sul terminale offensivo: Cutrone oppure Belotti. Una sola punta e più vicina alla porta con un solo obiettivo, buttarla dentro».