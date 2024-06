Como Hummels, SUGGESTIONE CLAMOROSA di calciomercato: l’offerta per il DIFENSORE TEDESCO

Como Hummels, SUGGESTIONE CLAMOROSA di calciomercato: pronta l’offerta per il DIFENSORE d’origine tedesca

Suggestione clamorosa di calciomercato. Come riportato dal portale francese Footmercato il Como si sarebbe fiondato su Mats Hummels. Il difensore, in scadenza di contratto il 30 giugno, non ha ancora deciso il suo futuro, motivo che ha spinto la proprietà lombarda a formulare un’offerta.

La neo-promossa in Serie A, potrebbe mettergli sul piatto un contratto da 3 milioni di euro a stagione.