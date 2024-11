Como Monza, Simone Braglia: «Fabregas è uno dei migliori»

Il doppio ex ha parlato del derby lombardo tra Como Monza, match che potrebbe smuovere parecchio

Oggi alle ore 15 c’è un appuntamento storico per il calcio lombardo: per la prima volta si gioca Como-Monza in Serie A. La Gazzetta dello Sport ha chiesto un parere a Simone Braglia, che ha giocato in entrambe le squadre.

IL MOMENTO DEL COMO – «L’inizio era stato scoppiettante e faceva ben sperare. Ma la A è molto diversa dalla B, l’aspetto agonistico è primario: ultimamente subisce gol alla prima occasione e segna poco. É un Como bello, ma lezioso: servirebbe più determinazione, ma è favorito per la vittoria nel derby».

FABREGAS – «É uno dei migliori in prospettiva, per qualsiasi tipo di piazza e obiettivo. É intelligente, mi piace l’identità che ha provato a dare alla squadra. Ora però paga gli infortuni di alcuni giocatori-chiave, assenze che stanno avendo un peso specifico importante nei risultati negativi della squadra».