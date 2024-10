Como Parma 1-1: Un punto per uno nello scontro salvezza

Al Sinigaglia, il match valido per la giornata di Serie A 2024/2025 tra Como e Parma: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Al Sinigaglia, Como e Parma si affrontano nel match valido per l’attuale giornata della Serie A 2024/25.

COMO PARMA LIVE SERIE A 2024/2025: LA CRONACA

FINISCE QUI LA PARTITA

84′ OCCASIONE PARMA! Tentativo di Charpentier. Salva tutto Audero.

74′ ANCORA COMO! Palla di Paz per Cutrone che per poco non riesce ad intercettare il pallone.

61′ ANCORA PALO DEL PARMA. Mihaila tenta la conclusione, ma la palla batte ancora una volta sul legno.

46′ Parma molto più in avanti rispetto ai padroni di casa

FINE PRIMO TEMPO

44′ PAREGGIO DEL COMO. Grandissimo colpo da parte del giovane fuoriclasse Paz. 1-1 per i comaschi.

42′ TRAVERSA PARMA! Bernabé ha davanti l’occasione dello 0-2, ma la palla finisce sulla traversa

31′ Ancora CUTRONE! L’ex Milan tenta un’altra conclusione, ma Suzuki para senza problemi.

20′ VANTAGGIO PARMA! Grandissima rete da parte di Bonny che riesce a beffare i comaschi.

9′ PALO PARMA! Almqvist tenta un sinistro dopo un grande assist dei crociati, ma la palla va a finire sul palo.

4′ STREFEZZA! Grandissima azione con Nico Paz che serve Strefezza che prova la conclusione. Non va.

1′ COMO ALL’ATTACCO. Cutrone tenta la conclusione, ma SUzuki para senza problemi.

E’ COMINCIATA LA PARTITA