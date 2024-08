Como Wolfsburg, la partita TERMINA 0-0: il resoconto del MATCH AMICHEVOLE contro la squadra della Bundesliga

Termina in pareggio la sfida amichevole che ha visto contrapposte il Como e il Wolfsburg. La sfida disputata all’ATV-Riesneralm-Arena Irdning, infatti, si è conclusa sul risultato di 0-0.

I ragazzi allenati da Fabregas sono risultati pericolosi in qualche occasione ma, comunque, i tedeschi hanno avuto maggior supremazia territoriale. Il risultato finale, comunque, in queste occasioni conta ben poco: l’obiettivo finale rimane sempre quello di farsi trovare pronti per l’inizio della vera stagione.