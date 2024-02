Conference League, il sorteggio per gli accoppiamenti degli ottavi di finale della competizione con la Fiorentina tra le protagoniste

A Nyon c’è stato il sorteggio per gli accoppiamenti degli ottavi di finale della Conference League. Tra le squadre è presente anche la Fiorentina come unica formazione italiana nella competizione. I Viola hanno scansato i playoff avendo chiuso il proprio girone al primo posto. Ecco dunque come verranno composte le varie sfide con i due gruppi: teste di serie e non.

Sorteggio Conference League, le teste di serie

Di seguito le formazioni che hanno superato il girone da prime della classe e quindi si presenteranno al sorteggio come teste di serie.

Fiorentina

Lille

Maccabi Tel Aviv

Viktoria Plzen

Aston Villa

Paok

Fenerbahce

Club Brugge

Le non teste di serie

Dopo i playoff ecco anche le altre squadre qualificate e che si giocheranno gli ottavi di finale da non teste di serie.

Molde

Olympiacos

Royal Saint-Gilloise

Sturm Graz

Maccabi Haifa

Ajax

Dinamo Zagabria

Servette

Gli accoppiamenti degli ottavi di finale

Di seguito tutti gli accoppiamenti relativi agli ottavi di finale dopo il sorteggio di Nyon con i match in programma il 7 e il 14 marzo:

Servette-Viktoria Plzen

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Sorteggio Conference League: orario e dove vederlo

Il sorteggio degli ottavi di finale della Conference League è in programma per venerdì 23 febbraio presso la sede della UEFA a Nyon, in Svizzera. L’evento avrà luogo alle 13:00. Il sorteggio sarà trasmesso su Dazn e Sky e in streaming su NOW e Sky Go. Sarà possibile seguirlo anche nelle rispettive App scaricabili per Pc, Smartphone e Tablet. E sarà attiva anche una diretta streaming sul canale Youtube della UEFA.