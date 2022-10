Conference League, vince il Colonia

Il Colonia ha vinto l’ultima partita della quinta giornata di Conference League grazie alla rete di Duda nel secondo tempo

Mancava ancora una gara per completare il quadro della quinta giornata di Conference League. I tedeschi del Colonia hanno vinto 1-0 in casa dello Slovacko. Decisivo il rigore trasformato da Duda a 9 minuti dal termine. In precedenza, a inizio ripresa, il compagno di squadra Kainz ha fallito un tiro dagli 11 metri.

Per effetto del risultato odierno, la classifica del gruppo D presenta un forte equilibrio: Nizza e Partizan sono a quota 8, ma il Colonia staccato di una sola lunghezza è ancora in corsa. Sarà risolutivo l’ultimo incontro del Colonia contro i francesi che si giocherà giovedì 3 novembre con fischio d’inizio alle ore 21.