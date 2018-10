Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri: «Domani bisogna vincere. Torna Spinazzola, uno tra Alex Sandro e Cancelo riposerà»

Massimiliano Allegri è tornato a parlare alla vigilia del match del Castellani contro l’Empoli. C’è da rifarsi per la su Juve dopo il pareggio con il Genoa, nonostante la vittoria ad Old Trafford abbia lasciato sensazioni più che positive. «Nel calcio non si possono vincere tutte le partite. Con il Genoa sul gol ci siamo addormentati, la squadra per 55 minuti ha fatto una buona partita. Siamo stati puniti al primo errore. Può capitare un passo falso ma il gol preso ci ha fatto bene per Manchester. Il Genoa ha sfruttato i nostri errori. Ma in campionato è normale avere meno spazi con squadre che si chiudono. In Champions è diverso. Domani in ogni caso bisogna vincere».

Allegri si concentra poi su Cristiano Ronaldo: «Domani gioca, poi vediamo se gestirlo. Dobbiamo assicurarci il passaggio del turno in Champions. Pensiamo alla partita, che sarà difficile. Veniamo da una bella vittoria a Manchester, ma anche da un brutto pareggio con il Genoa. L’Empoli gioca sempre molto bene, non è facile fargli gol. È una partita che può diventare complicata se non la prendiamo bene. Dobbiamo migliorare sull’ultimo passaggio, facciamo troppi pochi gol».

Il tecnico livornese concede le solite indicazioni sulla formazione: «Ho grandi difensori. Mi spiace lasciare fuori Rugani perché sarà il futuro. Chiellini, Barzagli e Benatia hanno grande esperienza. Se sta bene Chiellini gioca. Uno tra Cancelo e Alex Sandro riposerà. Alex Sandro a Manchester ha fatto una delle sue partite migliori. Dybala è in una condizione fisica e mentale che lo ha portato a migliorare ma non è ancora al top. Mandzukic e Khedira? Mario è ancora fermo, Sami sulla via del recupero. Domani in compenso sarà convocato Spinazzola. A centrocampo Bentancur sta crescendo, ci sarà utile in mancanza di Emre Can. Lui sta facendo gli ultimi esami, ma molto probabilmente dovrà operarsi. Douglas Costa? Devo ancora decidere, potremmo giocare con il 4-2-3-1. La porta? Niente Perin, gioca ancora Szczesny».

Infine, Allegri riserva un ultimo commento a Marotta: «Gli faccio un grande in bocca al lupo ovunque andrà a giocare. Paratici fa ormai parte della Juventus. Nedved è dal 2001 che è qui. Sono persone importanti per la Juventus che hanno fatto parte dei successi bianconeri».