La conferenza stampa di Sinisa Mihajlovic dalla sala stampa dello stadio Dall’Ara insieme ai medici del Sant’Orsola

(-Dal nostro inviato a Bologna, Antonio Parrotto) Conferenza stampa a Bologna. Dalla sala stampa del Dall’Ara parla mister Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, insieme ai medici del Bologna. Seguiremo la conferenza live grazie alla presenza del nostro inviato. Start ore 11. Inizia la conferenza.

Inizia la conferenza stampa (presente la dirigenza e la squadra): «Vi ringrazio per la vicinanza. Ringrazio anche la squadra che è fa di tutto pur di non allenarsi». Interrompe Blerim Dzemaili: «Dirti che ci sei mancato è poco. Siamo contentissimi che ti abbiamo ritrovato. Sappiamo che non sei molto contento di noi ma cercheremo di renderti di nuovo felice».

Riprende parola Mihajlovic: «In questi 4 mesi, difficili, ho conosciuto medici straordinari, medici che mi hanno curato, sopportato e supportato. Ho un carattere forte e difficile ma loro sono sempre stati meravigliosi (si commuove menzionando tutti i medici e gli infermieri, ndr). Mi hanno dato tanto affetto, li ringrazierò per tutta la vita. In questi 4 mesi ho pianto e mi sono rotto le palle di piangere. Passo la parola ai medici che devono tornare a salvare altre vite».

Le parole del dottore Michele Cavo dell’Istituto di Ematologia Seragnoli dell’Ospedale Sant’Orsola: «Parlo dietro espressa richiesta di Sinisa, una richiesta che ho accolto subito con piacere. Mi scuso con chi mi ha cercato in questo periodo ma dovevamo essere cauti e prudenti in considerazione della complessità del percorso di cure. La storia di Mihajlovic vale per tutti i pazienti che sono nell’istituto di ematologia. Torniamo indietro di 4 mesi, nel momento in cui noi abbiamo dovuto mettere in campo una serie di accertamenti che erano legati ad altri motivi. Ci sono stati dei segnali iniziali che hanno poi portato Sinisa a fare una visita ematologica, c’erano delle perplessità sulla natura della diagnosi. La diagnosi che ha ricevuto era quella di una leucemia acuta e mieloide. Il primo ciclo è durato più di 30 giorni, il secondo ciclo è stato un pochino più breve. Perché 43 giorni? Perché noi utilizziamo farmaci efficaci ma stupidi, che non possono capire cosa colpire e per uccidere tutte le cellule tumorali abbiamo dovuto uccidere virtualmente quel poco di cellule residue che c’erano («Avete fatto piazza pulita, dice Sinisa»). Abbiamo poi cercato un donatore compatibile, partendo dalla famiglia, e poi abbiamo cercato un donatore nei registri e la scelta finale è stata quella di prendere un donatore da registro e oggi è passato un mese esatto dal trapianto. Sinisa mi ha chiesto di venire qui per chiudere un cerchio aperto 4 mesi prima e dal suo punto di vista è legittimo farlo. Dal nostro punto di vista quel cerchio non è ancora chiuso e abbiamo bisogno di tempo per capire la risposta, per monitorare Sinisa e le possibili complicanze. Mi sembra di aver colto un sentimento trasversale che ha circondato Sinisa in questo periodo. Lui ha sempre visto le cose in positivo ma a dispetto di questo carattere robusto e vigoroso e si è sempre fidato di noi anche quando i no gli stavano stretti e ora siamo felici di restituirlo alla comunità sportiva».

Le parole della dottoressa Francesca Bonifazi: «Per fare un trapianto serve un donatore e nel registro internazionale ci sono circa 36 milioni di donatori e presso il Sant’Orsola risiede la sede regionale del registro. La donazione è volontaria, gratuita e anonima: il paziente non sa chi è il donatore, il donatore non sa chi è il donatore. Il trapianto del midollo osseo non è un intervento chirurgico. Le cellule devono essere uccise e si dà possibilità alle nuove cellule che arrivano dal donatore di attecchire, di ripartire da zero. A un mese possiamo dire che c’è stato l’attecchimento ed è importante. Ad oggi c’è l’assenza di complicanze e non è poco. Il decorso post trapianto è stato regolare e le condizioni generali sono considerate soddisfacenti ma occorre cautela, i primi 100 giorni sono i più delicati perché facciamo un nuovo sistema immunitario. Il ritorno alla vita normale sarà graduale, come per tutti i pazienti e valuteremo di volta in volta la sua presenza in contesti di grande affollamento, certamente non limiterà l’indomito spirito guerriero che abbiamo avuto il privilegio di conoscere e apprezzare in questi 4 mesi».

Iniziano le domande: Il fatto che Sinisa sia una persona famosa, quanto è stato pesante o quanto è stato importante?

Dottor Cavo: «Non è stato un peso. Il fatto che Sinisa sia uscito allo scoperto subito ha permesso di porre i riflettori su una malattia e sulle cure. Se vogliamo parlare di un risultato positivo della restituzione del guerriero va bene, è stato un gioco di squadra».