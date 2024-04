Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l’Atalanta di Gasperini

CALENDARIO – «Abbiamo tre gare difficili, non vorrei dimenticarmi delle altre, abbiamo 8 partite difficili. Il campionato è molto bello, sappiamo che l’Atalanta è una corazzata e gioca a meraviglia, è una squadra perfetta. Sappiamo cosa dobbiamo fare, racimolare punti ovunque e faremo la nostra gara»

GAETANO – «Non ha fatto tutta la settimana in gruppo, ha lavorato molto bene sull’aspetto fisico e negli ultimi 3 allenamenti è stato in gruppo»

DECISIONI ARBITRALI – «Credo che gli arbitri in questa fase del campionato tra chi lotta per diversi obiettivi c’è un super lavoro per loro. Gli errori ci saranno sempre, molti sono attenuati dal VAR. Se tutti in campo e in panchina aiutano l’arbitro lui farà meno errori, ho ampia fiducia negli arbitri e mi piace l’autorevolezza dei direttori di gara»

