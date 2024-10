Conferenza stampa Baroni: «Domani servirà qualità e sacrificio. Juventus? Siamo usciti migliorati»

Conferenza stampa Baroni: l’allenatore parla alla vigilia della sfida contro il Twente. Le parole dell’allenatore della Lazio

Vigilia di Europa League per la Lazio, con il mister Marco Baroni che presenta in conferenza la sfida al Twente. Lazionews24 ha seguito live l’evento, ecco qualche estratto.

TWENTE -«E’ una squadra giovane, che fa un buon calcio e lo gioca bene, nelle due partite di coppa ha fatto molto bene: per noi sarà un test provante e difficile, poi specialmente in casa loro, dove c’è l’apporto del pubblico. Li abbiamo visti e sappiamo che servirà fare una prestazione di livello sia per intensità che qualità. Singoli? No, direi che proprio il collettivo e la sua mobilità di squadra siano l’aspetto più importante».

EUROPA BANCO DI PROVA E OBIETTIVO – «Noi volgiamo competere in tutti gli obiettivi. Domani non sono sufficienti le motivazioni ordinarie. Dobbiamo fare qualcosa si straordinario e domani ci sono i presupposti: uno stadio importante, una squadra giovane e pieno di entusiasmo. Domani serve una partita di qualità, sacrificio e compattezza, facendo un buon calcio».

POLEMICHE DI SABATO – «Lo dico sempre ai ragazzi, gli episodi che possono avvenire non devono scalfire il nostro percorso. Dico sempre che nelle partite se non vinciamo impariamo, nelle difficoltà contro una squadra come la Juventus abbiamo saputo soffrire. Ci siamo imposti per 22 minuti giocando un gran calcio, poi con l’inferiorità numerica abbiamo trovato anche quell’aspetto difensivo di non prendere gol che rappresenta un’ulteriore crescita».

PUNTO SUGLI INFORTUNATI – «Sono delle gare ravvicinate che ti mettono alla prova, abbiamo qualche defezione. Lazzari sta recuperando, Guendouzi è una scelta conservativa e condivisa per farlo recuperare al meglio. C’è una tale bellezza in queste competizioni e in queste partite che la squadra dovrà cogliere questa opportunità. Teniamo tantissimo anche al campionato, dopo questa gara ci butteremo subito rigiocando dopo due giorni. Adesso però dobbiamo giocare con l’attenzione e l’applicazione che chiede una partita come questa».

COL NUOVO FORMAT SI PUO’ RAGIONARE ANCHE DI STRATEGIA – «Io credo che dobbiamo affrontare gara dopo gara, domani è un passaggio importante per la classifica, ma dobbiamo guardare anche alla prestazione. Ho visto tante partite e so cosa ci aspetterà e la squadra deve essere non pronta, ma prontissima».

