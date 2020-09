Conferenza stampa Brahim Diaz: «Un grandissimo onore giocare nel Milan»

Brahim Diaz, nuovo giocatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le sue prime parole in rossonero

Brahim Diaz, nuovo giocatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa per presentarsi alla stampa e ai tifosi. Ecco le parole riportate da MilanNews24:

«Innanzitutto è un grandissimo piacere giocare in un club con questa storia immensa. È davvero un onore per me. Il primo allenamento a Milanello è stata un’esperienza incredibile, è un piacere allenarsi con queste strutture».

LA SCELTA – «Mi hanno colpito i tifosi, l’accoglienza stupenda. È veramente bello poter vestire questa maglietta. Sono orgoglioso di essere un nuovo giocatore rossonero».

Clicca qui per leggere la conferenza integrale di Brahim Diaz!