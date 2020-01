Conferenza stampa Carli: «Serenissimi per il caso Nandez»

Conferenza stampa Carli: le parole del direttore sportivo del Cagliari sul mercato che faranno i rossoblù

Marcello Carli, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa organizzata alla Sardegna Arena. Queste le sue parole.

NANDEZ – «Siamo qui anche per parlare di questo, visto che il mercato è iniziato: si rischia poi di fare tanta confusione. Nahitan sta bene, anche oggi si è allenato col gruppo: è tornato bello carico, si è riposato. Lui è un giocatore del Cagliari, la squadra ha fatto un girone d’andata ottimo e non vedo perché il Cagliari debba vendere i titolari. Poi non so, se arrivano offerte da 80 o 90 milioni si vedrà: per noi il 2020 è un anno molto importante, con il presidente Giulini abbiamo pensato che sia stato il giusto anno per ricostruire. E il caso Barella dello scorso gennaio insegna, su Nandez siamo serenissimi. Spero che faccia una grande partita a Torino se giocherà e un grande girone di ritorno».

OLSEN E CRAGNO – «Siamo strafelici di Olsen, siamo strafelici del ritorno di Cragno. Poi c’è il discorso Aresti, che possa andare in prestito a Olbia fino a fine stagione con l’impegno di tornare poi a Cagliari. Ma non abbiamo in testa di vendere nessuno».

