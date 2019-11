Conferenza stampa De Zerbi: «Juve? I più forti del campionato. Ma noi…»

Conferenza stampa De Zerbi, l’allenatore del Sassuolo presenta con le sue parole la partita di domani contro la Juventus

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Juve. Queste le parole del tecnico neroverde:

JUVE – «Andiamo a giocare una partita da 3 punti, sapendo che l’avversario è un po’ diverso dagli altri. Sono i più forti del campionato, si sono persi anche i conti degli scudetti e delle vittorie».

PUNTI DI FORZA – «Non puoi pensare di togliere qualcosa a loro, altrimenti concedi di più dall’altra parte. Hanno qualità in mezzo, sugli esterni, i due centrali costruiscono con personalità e qualità, hanno gli attaccanti che sfruttano il lavoro collettivo ma si inventano anche da soli la giocata».

BOGA – «È anarchico come giocatore. Gioca più per conto suo, nell’uno contro uno non ha eguali, deve imparare a giocare con i compagni, deve alternare la profondità alla palla in contro».

LAZIO – «Dispiace perché avremmo meritato qualcosa in più, potevamo essere più smaliziati in qualche episodio, è dura da digerire. Se uno si comporta bene e se si impegna sempre poi i due punti che hai perso a Parma e con la Lazio».