Conferenza stampa Fonseca: «Verona simile all’Atalanta, siamo pronti»

Conferenza stampa Fonseca, ecco le parole dell’allenatore della Roma in vista della gara contro l’Hellas Verona

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita della sua squadra contro l’Hellas Verona. Ecco le dichiarazioni del portoghese:

VERONA – «Sarà una partita difficile contro una squadra buona, veloce in fase d’attacco e aggressiva in difesa. Sono la seconda squadra con meno gol subiti. E’ importante dirlo, sarà diverso rispetto Istambul. È una squadra simile all’Atalanta, per come difendono. Abbiamo preparato un modo di giocare per le squadre che difendono a uomo.

MKHITARYAN – «E’ pronto, ma non per farne 90. Ogni giorno sta meglio, sta lavorando bene e penso che sia un giocatore che può entrare in qualsiasi momento, ma non è pronto fisicamente per fare i novanta minuti».

KLUIVERT – «Aveva bisogno di migliorare in fase difensiva. Ci abbiamo lavorato molto e penso che tutti noi possiamo vedere che è un calciatore diverso in difesa. E’ un giovane e deve continuare a migliorare l’ultima scelta».

ATTEGGIAMENTO – «Dobbiamo giocare sempre con l’atteggiamento avuto a Istambul e con questo coraggio con la palla, quando dobbiamo giocarla. Sono due cose molto importanti per me in questa squadra».

SMALLING – Potrei dirvi che sono stato io a dire a Dzeko di dare la fascia da capitano a Smalling, ma non sarebbe vero. Ero un po’ in dubbio dopo l’uscita di Dzeko, ha deciso lui stesso. E per me l’ha fatto bene.