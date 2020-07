Conferenza stampa Gasperini: «Grande stima nel Milan». Poi la frecciata a Conte

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato alla vigilia della partita contro il Milan

MILAN – «In una settimana finiamo questo campionato. Speriamo di chiuderlo nel modo migliore. Questi sono test importanti. Incontriamo il Milan, che è la squadra che ha fatto più punti, insieme a noi, dalla ripresa. È una squadra di grande stima, il più difficile da affrontare in questo momento. Hanno fatto una serie di partite molto buone. Giochiamo in uno stadio prestigioso».

OBIETTIVI – «In questo momento siamo al secondo posto, per noi sarebbe un grandissimo risultato. Capisco chi si gioca il campionato che sarebbe il primo dei perdenti, ma per noi arrivare secondi è un grande risultato. Ci proveremo in tutti modi, per noi sarebbe un grandissimo successo».

PSG – «Ormai cominciamo a conoscerli. Entriamo un po’ più nei dettagli. È una squadra dove giocano alcuni giocatori tra i migliori al mondo. Puntano la Champions, forse c’è stata un po’ di euforia da parte di qualcuno; ma sappiamo benissimo che sarà una partita difficile».