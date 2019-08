Conferenza stampa Giampaolo: il tecnico del Milan parla in vista della prima partita di campionato, contro l’Udinese

Marco Giampaolo ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole: «Il lavoro sta andando avanti così come l’avevamo programmato, solo che alcuni giocatori sono arrivati in ritardo e quindi quest’ultimi hanno bisogno di più tempo».

«Suso mi ha dato grande disponibilità, andiamo avanti. Sono felice che resti, ma il mercato è ancora aperto. Calhanoglu e non Bennacer? Gioca chi sta meglio sul piano fisico e sulle conoscenze del collettivo».