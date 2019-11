Conferenza stampa Gotti: «Lazio dominante ma ce la giocheremo»

Conferenza stampa Gotti, le parole del tecnico dell’Udinese in vista del match di domani contro la Lazio

Lazio e Udinese domani scenderanno in campo per il match valido per la 14sima giornata del campionato di Serie A. Il tecnico dell’Udinese Gotti ha presentato il match nella consueta conferenza stampa.

«Sappiamo di affrontare una squadra forte all’Olimpico. La Lazio in questo momento è dominante contro quasi tutti. È prima nelle occasioni create e ha numeri che continuano a migliorare. È un lavoro che parte da lontano, aggiunge qualità oltre a proseguire sul percorso intrapreso. Questo è calcio. Noi siamo all’inizio di un percorso analogo che si può creare. Non si può pensare di portare via punti dall’Olimpico solo difendendoci. Dovremo comunque provare a giocare. Conosciamo le difficoltà comunque».

«Li affronteremo gestendo le fasi di gioco come squadra e non individualmente. La Lazio ha una produzione offensiva superiore anche all’Atalanta.Vediamo come si svilupperà sul campo. Il cambio Jajalo-Walace è scontato, quest’ultimo mi piace molto e ha tanto da dare a questa squadra».