Inter, Inzaghi : «Con lo Sheriff match decisivo. Vogliamo essere forti in Europa»

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro lo Sheriff. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

SEGNALE DOPO LE DUE VITTORIE – «Io penso che ne avevamo bisogno. Con Empoli e Udinese abbiamo fatto due partite molto buone e le abbiamo fatte diventare semplici. ma erano due partite insidiose, i ragazzi sono stati bravi e abbiamo fatto due partite solide, dove abbiamo concesso poco. Ho avuto l’opportunità di cambiare i giocatori, questo è il massimo per un allenatore: vedere che cambi dei giocatori e il risultato è sempre uguale. Sono stati bravi i ragazzi in queste due partite, però sappiamo che domani è una partita importante per dimostrare di essere forti anche in Europa».

ANDATA – «All’andata era decisiva e lo sarà anche domani. Abbiamo affrontato lo Sheriff con grande rispetto, hanno potenzialità chiare e qui sappiamo che dovremo fare un’ottima partita, concentrati. Loro hanno individualità interessanti, noi dovremo essere equilibrati».

DERBY – «Sappiamo quanto è decisiva domani, perché lo Sheriff ha vinto due gare e ci ha fatto capire di dover fare punti in entrambe le gare. Sappiamo dell’importanza della partita di domani e siamo concentrati esclusivamente su questa. Domenica abbiamo una partita importante e sappiamo cosa significa, ma il pensiero mio e della squadra è solo sullo Sheriff».

