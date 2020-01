Conferenza stampa Juric: «Servono tre o quattro giocatori. Sul Genoa…»

Conferenza stampa Juric: le parole del tecnico gialloblù in vista dell’importante match di campionato contro il Genoa

Ivan Juric ha presentato in conferenza stampa la sfida che domani attende il suo Hellas Verona contro il Genoa. Queste le parole del tecnico croato riportate da Tuttomercatoweb.

MERCATO – «Giocatori in uscita? Mi sembra di conoscere bene i ragazzi dopo cinque o sei mesi, non credo possa influire anche inconsciamente. Poi è normale che quando i ragazzi hanno l’opportunità di andare in alto non sono al 100%, ma non mi hanno dato segnali preoccupanti».

MERCATO IN ENTRATA – «Abbiamo bisogno di tre o quattro giocatori che alzino il livello. L’altro giorno non avevo cambi in panchina, bisogna avere più giocatori competitivi possibili».

GENOA – «Sono concentrato su di noi, perché la squadra faccia bene. Loro hanno buoni giocatori, hanno cambiato modo di giocare rispetto all’ultimo allenatore. Con qualsiasi squadra trovi difficoltà».

TUTINO – «Ha tutto per giocare in Serie A, se non sbaglio Aglietti aveva detto che sarebbe stato meglio giocasse ancora in B, secondo me aveva bisogno di fare ancora esperienza. Mi dispiace non aver inciso su di lui, ma sono sicuro arriverà in Serie A».

SALVEZZA – «Domani bisogna fare una grande partita. Non cambia assolutamente niente, c’è sempre una linea sottile. Come idea di campionato non cambia nulla»