Conferenza stampa Juric: «Col Venezia occasione per ripartire. Belotti? È ancora presto»

L’allenatore del Torino Juric ha parlato alla vigilia della partita contro il Venezia

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match casalingo contro il Venezia.

VENEZIA – «Il Venezia è una squadra piena di talenti, molti sconosciuti ma chi segue lo sa. Ha buona velocità in attacco, ben allenata. Squadra giusta che sta lottando per salvarsi, mi aspetto una partita al limite. Per noi è un’occasione per ripartire. Abbiamo fatto tante cose positive ultimamente, è giusto riprendere la nostra strada».

BELOTTI – «Ha fatto qualche allenamento con noi, si vede che è presto. Vediamo, vorrei avvicinarlo alla squadra il prima possibile e farlo partecipe».

MILINKOVIC-SAVIC – «L’ho visto tranquillo. Fin qui ha fatto un campionato su ottimi livelli che non mi aspettavo sicuramente, gli errori fanno parte del gioco. Si va avanti».

PUNTI PERSI NEL FINALE – «L’atteggiamento della squadra è stato sempre giusto. Sia come Atalanta, Sassuolo e anche Udinese l’ha squadra non si è barricata e ha preso gol. Abbiamo continuato a giocare, abbiamo preso gol come disattenzione, fallo laterale, un po’ di tutto. Difficile a livello tattico spiegare, anche a livello tattico difficile dire che succede questo perché abbiamo fatto quest’altro. Non ho una chiara spiegazione».

PRAET – «Tatticamente deve ancora migliorare e legare di più il gioco, venire un po’ più basso. Ancora lui preferisce fare degli spunti, ma ci lega ancora poco. Non è molto nelle sue caratteristiche ma deve fare il salto di qualità su questo. Deve creare un po’ più di gioco, invece lui vive di più sugli spunti. E’ un lavoro che dobbiamo fare, speriamo che migliori in questo aspetto perché per la squadra è fondamentale avere uno che ti leghi un po’ di più».