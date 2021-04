Super League, Koeman glissa: «Parlatene con Laporta»

Ronald Koeman parla della Super League: ecco le dichiarazioni del tecnico del Barcellona sulle vicende degli ultimi giorni

Ronald Koeman, nella conferenza stampa alla vigilia di Barcellona-Getafe, ha glissato sulla Super League.

SUPER LEAGUE – «Ho parlato ieri con il presidente e mi ha spiegato la posizione del club. C’è stato così tanto movimento che è meglio non dare un’opinione. Nessuno sa cosa può succedere e dobbiamo aspettare. Voglio il meglio per il club. Non sono il portavoce, è il presidente. Il mio lavoro è preparare la partita.. Vogliamo il meglio per il club. Se c’è qualcuno che dovrebbe parlarne, è chiaramente il presidente. Il presidente mi ha chiamato ieri e mi ha spiegato la faccenda. Non so se l’hanno chiesto ai giocatori. Non mi interessa, domani giocheremo una partita».