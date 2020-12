Conferenza stampa Pioli: le parole dell’allenatore rossonero

Stefano Pioli ha parlato alla vigilia di Sampdoria-Milan

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Sampdoria.

RANIERI – «Con Ranieri amici prima e dopo la partita ma durante saremo avversari. E’ stato importante nel corso dalla mia carriera e nella mia decisione di diventare allenatore. Ho tifato per lui ai tempi del Leicester, lo stimo molto».

IL NUOVO LEICESTER – «Credo che quella sia stata una situazione non irripetibile, forse anche Sampdoria e Verona in Italia fecero lo stesso, ma continuo a ripetere che siamo solamente ad inizio di campionato. Pensiamo alle difficoltà delle partita di domani affrontandola al massimo per cercare di ottenere il miglior risultato possibile».

OBIETTIVO – «Credo che la squadra sia molto brava a trovare delle grandi motivazioni di partita in partita. Sono tanti gli obiettivi che possiamo raggiungere ma è uno quello che ci interessa più di tutti: imparare a stare sempre meglio in campo facendo noi la partita. La squadra sa che senza sacrificio non si può ottenere nulla».