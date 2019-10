Conferenza stampa Sarri: «Thiago Motta ha grandi qualità. Higuain è in dubbio»

Conferenza stampa Sarri, le parole del tecnico bianconero in vista della sfida di domani sera contro il Genoa

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa di domani sera all’Allianz Stadium. Queste le parole del tecnico bianconero.

BERNARDESCHI – «Sta bene, ha sbagliato lui sotto porta come hanno sbagliato altri. È un discorso che investe la squadra non soltanto lui».

SODDISFATTO – «La squadra sta facendo piuttosto bene, si è adeguata ad un nuovo modo di giocare. Abbiamo tante situazione da perfezionare ma è normale. Abbiamo potenziale da esprimere, buoni margini di miglioramento ma abbiamo preso la strada giusta consapevoli di doverci ancora lavorare».

INFORTUNATI – «Pjanic è uscito senza lesioni ma ha un affaticamento all’adduttore quindi vediamo oggi. Ieri non era in condizione di poter giocare, lo stesso Higuain che è uscito senza danni notevoli da un impatto violente ma un po’ scosso. Ancora ieri non era a posto per potersi allenare ma vediamo al situazione oggi. Bentancur ha fatto allenamento con noi, mentre Douglas si è allenato ieri con il gruppo. Vediamo se può essere disponibile per un piccolo spezzone di partita».