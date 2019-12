Conferenza stampa Semplici: «Siamo in emergenza ma dobbiamo dare il massimo»

Conferenza stampa Semplici: le parole del tecnico della SPAL in vista della delicata sfida di campionato contro il Brescia

Un vero e proprio scontro salvezza quello che domani la SPAL dovrà affrontare contro il Brescia. Leonardo Semplici lo sa e in conferenza stampa prova a caricare l’ambiente spallino.

BRESCIA – «Domani sarà importante disputare una grande prestazione contro una squadra che lotta per il nostro stesso obiettivo. Siamo in emergenza, ma chi scenderà in campo darà il massimo. Ne sono convinto. Dietro abbiamo provato sia le soluzioni a tre che a quattro, abbiamo anche recuperato Felipe. Domani cercheremo di far scendere in campo una squadra adeguata all’impegno»

INFORTUNI – «Viviamo un momento particolare, che subiamo da inizio dell’anno. Speriamo che con il Natale diventino più buoni e più bravi tutti e si possano recuperare gli elementi che ci mancano, a maggior ragione se guardiamo la rosa e vediamo come si è ristretta»

BALOTELLI – «Ho già abbastanza problemi, che gli altri li lascio a Corini. Sicuramente è un giocatore con cui bisognerà stare attenti, ma la stessa attenzione dovremmo darla sia a Donnarumma che a Torregrossa»