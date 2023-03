Conferenza stampa Sottil: «Non possiamo guardare giocare l’Atalanta»

Conferenza stampa Sottil, l’allenatore dell’Udinese ha parlato in vista del match di domani contro l’Atalanta

Andrea Sottil, allenatore dell’Udinese, ha parlato alla vigilia della sfida contro l’Atalanta.

LE PAROLE – «Con l’Atalanta è sempre una bella partita, gioca un calcio totale, veloce e fisico. Ci siamo preparati bene, sappiamo dove possiamo colpirli. Dobbiamo mettere in campo la nostra mentalità di gioco. Pereyra non è al meglio, ha un po’ di acciacchi ma sta stringendo i denti e a Bergamo ci sarà. Non puoi andare però lì e guardare l’Atalanta giocare. A tutte le squadre del mondo capitano periodi con crisi di risultati, Gasperini è a mio parere tra i più bravi allenatori a livello europeo e saranno sicuramente arrabbiati per le ultime gare giocate. Noi dobbiamo andare lì a fare la nostra partita, altrimenti molto probabilmente non si farà risultato. Domani si va quindi con grande impeto e sana spregiudicatezza, sempre con rispetto per loro».