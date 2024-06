Conferenza stampa Sylvinho: «Andiamo in campo PER PROVARCI. L'Italia è una squadra forte, Spalletti...»

La conferenza stampa di presentazione del CT dell’Albania Sylvinho alla partita Italia Albania che andrà in scena domani

Sylvinho, CT dell’Albania, ha da poco concluso la conferenza stampa di presentazione a Italia-Albania. Di seguito le sue dichiarazioni.

LA PARTITA – «L’Italia si adatta, gioca il 4-3-3 o il 3-4-3. Non è un problema, è una squadra tosta. Cambia qualcosa quando difendono e attaccano, ma a livello generale l’Italia è forte a prescindere dal modulo, si difendono molto bene e concedono pochissimo. Noi andiamo sul campo per lottare su ogni pallone, per disputare un grande Europeo».

SPALLETTI – «Spalletti sta lavorando molto bene. L’Italia è una squadra forte. Io non parlo con Mancini da sei mesi, non penso ci sia tanta differenza tra la sua Italia e questa».

IL SIGNIFICATO DI QUESTA COMPETIZIONE – «Abbiamo tanti albanesi in giro per il mondo. Domani sarà molto bello, parte dello stadio sarà rosso e sarà una bella responsabilità»