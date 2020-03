Ecco le decisioni prese nel corso del consiglio straordinario FIGC tenutosi in conference call per l’emergenza Coronavirus

Si è tenuto oggi il consiglio straordinario della FIGC per l’emergenza Coronavirus. Ecco le decisioni prese dal consiglio.

Il calcio italiano si fermerà almeno fino al 3 aprile, come decretato dal DPCM in vigore proprio da oggi. Il 23 marzo si riunirà un nuovo consiglio in cui le leghe (A, B e C) proporrano le loro ipotesi per il prosieguo dei campionati. Le iscrizioni per i campionati saranno prolungate fino dal 22 al 30 giugno, mentre la Serie A sfrutterà tutte le date utili per recuperare i turni non giocati.

CAPITOLO SCUDETTO – Per quanto riguarda l’assegnazione dello Scudetto si valutano tre ipotesi.